Des bénévoles pour aider la police aux États-Unis

Pour obtenir cette reconnaissance, Victor a dû suivre une formation de 5 mois à l’académie du shérif auquel il faut ajouter 145 heures d’exercices de tirs à l’arme à feu, ainsi que le maniement de toutes sortes d’équipements d’autodéfense.

Désormais, il peut exercer ses fonctions au quotidien avec les mêmes prérogatives de poursuites, de dressement de procès-verbaux et d’arrestation que n’importe quel adjoint au shérif. "Honnêtement, j’adore lutter contre la criminalité dans les rues. Pourchasser les mauvais comportements et avoir un impact. Vous savez, quand on y pense, notre profession remonte à l’époque du Far West. Sauf qu’eux étaient à cheval et nous en voiture. C’est le même travail. Nous pourchassons les criminels et nous les arrêtons et c’est ça pour moi la partie la plus excitante de ce boulot."