Des bénévoles observent la météo chaque jour pour aider l'IRM

Plus loin dans son jardin, Anne-Marie passe à l’observation suivante: "Ici, c'est un pluviomètre pour mesurer la quantité d'eau qui est tombée. J'ai une bouteille et une mesurette pour mesurer l'eau. Et je dois remplacer la bouteille parce que je dois toujours mettre une bouteille sèche tous les matins" précise l'observatrice pour l'IRM.

Une passion depuis 25 ans

Mesurer les données météos, observer les nuages, le ciel, le brouillard parfois. Tout ça fait aujourd'hui partie de la vie d’Anne-Marie, contaminée par cette passion depuis 25 ans: "Au départ, c'est mon mari qui devait le faire. Mais ça doit être fait tous les jours précisément à 8 heures, et mon mari était déjà parti travailler. Et quand j'ai entendu toutes les explications, ça m'a plu et j'ai dit que je voulais bien le faire. De fil en aiguille, ça m'a passionnée, et je fais ça depuis 1997."