Des Belges partent au combat en Ukraine : est-ce un beau geste ?

Ali, un auditeur de La Panne, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve qu’ils sont inconscients. Ces gens ne savent pas ce qu’est la guerre. J’ai 78 ans, mon père a fait la même chose qu’eux pendant la guerre 40-45, j’avais un an et il n’est jamais revenu à la maison. Il a laissé 3 orphelins. Ça me reste en travers de la gorge, chaque fois que je vois une guerre, je suis traumatisé. Ce n’est pas leur pays, ils n’ont pas à abandonner pas leur famille. De plus, ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas formés à cela."