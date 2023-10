Des Belges cherchent à quitter Israël : que fait ou ne fait pas la Belgique pour les aider ?

Norbert Cigé et son épouse se sont tournés vers l’ambassade de Belgique pour chercher de l’aide. "On nous a envoyé un document d’un ridicule fini nous disant que pour le moment, ils ne faisaient pas de rapatriement parce que des vols commerciaux étaient encore en cours et qu’il y avait moyen de rejoindre la Belgique par la voie maritime ou par voie terrestre", résume Norbert Cigé. "Les Français, les Polonais et d’autres nationalités ont été évacués", s’indigne ce ressortissant belge.

La France a effectivement commencé à organiser des vols spéciaux pour rapatrier ses ressortissants.

Du côté des Affaires étrangères, contactées par notre rédaction, on assure que les équipes à Tel Aviv, à Jérusalem et à Bruxelles travaillent 24 heures sur 24 pour offrir par messages proactifs et au téléphone aux Belges des conseils et aide concrets sur les options possibles pour quitter la région". Bref, on aiguille plutôt les Belges qui cherchent à quitter Israël vers des solutions commerciales encore existantes, telles que des vols.

Si une opération d’évacuation ou de rapatriement devait être envisagée, ce serait au gouvernement, en kern, de le décider.