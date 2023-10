Des Belges bloqués en Israël rapatriés ce week-end

Les chiffres exacts ne sont pas encore connus, mais il y aurait actuellement environ 10.000 Belges ayant la double nationalité en Israël, ainsi qu’au moins 180 touristes. Et une semaine après le début du conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, certains sont coincés sur le sol de l’Etat hébreux, sans possibilité de retour via un vol régulier.

Le ministère des Affaires étrangères a dans un premier temps imaginé affréter un avion de la compagnie Brussels Airlines pour rapatrier ceux qui le souhaitent depuis Tel-Aviv. Mais pour des raisons de sécurité, il s’agira finalement d’un vol militaire, comme l’ont précisé lors d’un point presse le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

Suite aux contacts pris sur place par les services diplomatiques, au moins 60 demandes de rapatriement ont déjà été enregistrées, mais le décompte évoluera encore dans les prochaines heures.

Selon les autorités fédérales, un A400M de la Défense est prêt à décoller, vraisemblablement avant la fin du week-end. Un autre vol pourrait être organisé dans les prochains jours, en fonction des besoins sur place.