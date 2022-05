Des batteries électriques chargées toujours plus vite pour augmenter leur durée de vie.

La problématique de la durée de vie des batteries électriques est fondamentale à la veille d'une bascule historique du thermique au tout (ou presque) électrifié. C'est pourquoi de nombreuses sociétés et constructeurs travaillent actuellement sur des alternatives à la traditionnelle batterie lithium-ion.

Le Chinois GAC est même devenu le premier constructeur à commercialiser un modèle équipé d'une batterie à base de graphène, extrait du graphite, lui-même dérivé du carbone. Son principal atout est d'être plus rapide à recharger mais aussi plus résistante et par conséquent moins sujette à l'usure.

De son côté, la startup américaine Our Next Energy (ONE) a mis au point une batterie capable de parcourir plus de 1200 km avec une seule charge. Elle espère d'ailleurs pouvoir commercialiser ses premiers produits d'ici la fin 2023.