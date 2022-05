Des bâtons dans la roue d’un moulin à eau, à l’ancienne filature Tiquet, à Baelen

Sur papier, voilà un projet particulièrement attractif : un particulier rachète une ancienne filature qui a longtemps tourné à l’énergie hydraulique, grâce au ruisseau qui passe à proximité, et il se lance dans la restauration de cette usine, et de son moulin à eau. La roue est dans un état lamentable, elle n’a plus tourné depuis plus de quarante ans, et ce son les élèves d’une école des alentours, en sixième année de ferronnerie, qui en fabriquent une nouvelle, avec l’aide d’une firme spécialisée. Outre l’aspect pédagogique et patrimonial, le projet a évidemment un intérêt écologique, puisqu’il s’agit de produire de l’électricité verte.