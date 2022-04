Des bateaux de croisière à Bruxelles

Vous ne le saviez peut-être pas mais Bruxelles accueille régulièrement des bateaux de croisière. La région possède même un terminal pour ce type de bateau, Le " Brussels Cruise terminal ", c’est son nom, situé à Neder-Over-Heembeek.

Inauguré au printemps 2018, le terminal fluvial a été réalisé dans le cadre du Plan Canal par le Port de Bruxelles, avec la collaboration de la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, Bruxelles Mobilité et Visit Brussels. Le projet a en outre bénéficié du soutien du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de l’Union européenne.

Relié par une passerelle à la promenade verte de Neder-Over-Heembeek, le terminal est toujours accessible au public. La passerelle surplombe d’ailleurs la voie d’eau, ce qui permet aux promeneurs et aux autres curieux d’observer l’arrivée des bateaux.

Un hôtel flottant

Parmi les quelques bateaux amarrés ce matin, une péniche de 115 mètres, battant pavillon hollandais, le " River Queen ".

Reconverti en luxueux hôtel flottant par une compagnie américaine durant les années 1990, le bateau sillonne les fleuves d’Europe du Nord tout au long de la saison des croisières fluviale qui s’étend du milieu du mois de mars jusqu’au début du mois de novembre.

Parti d’Anvers à 23 heures hier, le bateau est arrivé ce matin peu avant 6 heures à Bruxelles avec à son bord 93 passagers, pour la plupart américains.

C’est comme une grande famille

Miguel Vico est le directeur de cet hôtel flottant. Il a longtemps travaillé à terre avant de rejoindre le personnel du vaisseau, il y a 6 ans. Un changement radical pour ce quinquagénaire d’origine espagnole :

" Quand tu es à bord d’un bateau, tu vis avec tes clients et avec ton équipage. Dans un hôtel classique, sur terre, c’est complètement différent. Le soir tu termines, tu t’en vas à la maison, ici tu dois rester à bord évidemment. En fait, c’est comme une grande famille qui doit prendre soin de nos clients ".

Pendant que les voyageurs visitent la ville, les 43 membres du personnel s’activent sans relâche pour nettoyer les chambres, préparer les repas et organiser les visites suivantes. Une organisation qui simplifie la vie des clients, ravis de profiter d’un voyage sans soucis logistiques.

Brian, venu avec sa femme Janet de Virginie, aux Etats-Unis, en est à sa troisième croisière : " Nous n’avons pas besoin de faire et défaire nos valises ! On peut aller dans beaucoup de villes différentes, rentrer dans notre hôtel flottant et nous n’avons pas de problèmes de logistique parce que la plupart des choses sont planifiées d’avance. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous aimons ces croisières fluviales ".

Le " River Queen " restera encore un jour dans les eaux bruxelloises avant de repartir, dimanche soir, pour Amsterdam.