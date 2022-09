Des bassins d’orage pour contenir les eaux de ruissellement de l’autoroute à Wavre : sera-ce suffisant ?

A ce stade, on semble donc être toujours au stade des intentions. Mais on avance, ce qui réjouit le conseiller communal Benoît Thoreau (Les Engagés), à l’origine de la motion adoptée en juin.

"Nous sommes très heureux de voir ça, explique-t-il. D’autant plus que cela fait des années que nous préconisons cette idée de collecter ces eaux pluviales qui sont vraiment très volumineuses en cas de fortes pluies. Chaque fois, on nous a répondu que ce n’était pas prioritaire. Mais cette fois-ci, la réponse est à la mesure de nos attentes. D’une part, notre motion a été adoptée à l’unanimité du conseil communal. Et d’autre part, nous avons des réponses du ministre, ce qui est quand même très intéressant."