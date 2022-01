Des baskets à 2000 dollars : le modèle Nike-Vuitton par Virgil Abloh aux enchères

Les 200 paires identiques de "Air Force 1" (un modèle qui fête ses 40 ans en 2022) aux couleurs marron, blanc et crème et reprenant les célèbres motifs de Louis Vuitton et la virgule de Nike, seront vendues en ligne du 26 janvier au 8 février.

Ces baskets avaient été présentées en juin 2021 pour la collection printemps-été 2022 de Vuitton, dont Virgil Abloh était le directeur artistique "hommes".

Le styliste, DJ, fan de hip-hop et ancien conseiller du rappeur Kanye West, est mort d'un cancer fin novembre, à l'âge de 41 ans.

Le prix de départ est fixé à 2.000 dollars, comprenant aussi un sac Pilote de couleur orange.

Depuis des années, les sneakers sont devenues des objets de collection qui peuvent s'arracher pour des dizaines de milliers de dollars.