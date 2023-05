Des "baroudeurs" namurois traverseront le désert en Renault 4L

C’est un défi un peu fou que se sont lancés Charlotte Denison et Théo Defosse, deux étudiants namurois : participer en février 2024 au 4L Trophy. Un rallye dans le sud du Maroc pour lequel tous les participants roulent en Renault 4L, cette célèbre voiture des années 60 et 70. Un rallye pour la bonne cause, puisque les participants s’engagent à amener des dons et du matériel scolaire et sportif pour une association, "les Enfants du Désert".

Charlotte et Théo ont déjà trouvé leur voiture et quelques soutiens. Ils cherchent encore des sponsors pour boucler leur budget. Ils font vivre leur aventure via les réseaux sociaux et notamment une page Facebook.