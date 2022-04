On ne sait pas vous mais nous parfois, on met la vie sur ‘pause’ le temps d’un instant et on se pose des questions existentielles. Par exemple, quand on rêvasse en regardant les passants à l’arrêt du tram ou du bus, on se dit: “Tiens, au fond, qu’est-ce qui définit un baraki ?”.

Focus sur l’univers des barakis

En général, le mot désigne un beauf, un cassos, un kéké, comme diraient certains. Baraki est aussi le thème du dernier spectacle du TTO cette saison. En vrai, c’est surtout pour cela qu’on vous en parle aujourd’hui. Dans la pièce “Tuning” de Boris Prager, il y a des barakis. C’est l’histoire de Freddy Starlight, producteur de stars, qui va pousser une jeune chanteuse de camping, Esméralda, qui sent bon la bière et le BBQ à réaliser son rêve.

On peut rire mais sans se moquer

Dans cet univers si particulier, on désamorce les clichés habituels sur les " barakis ".

Des personnages qu’on a envie d’aimer, qui sont bourrés d’empathie et qui doivent se dépatouiller dans une vie parfois trop dangereuse pour eux et qui - en même temps - ont plein de valeurs.

Le baraki est quelqu’un qui aime porter des chaussettes dans ses clapettes, qui est fan de jogging, dépose sa casquette sur sa tête et se limite à la baraque à frites et la tarte aux oignons niveau gastronomique.

C’est ainsi que Boris Prager, fan d’absurde et auteur de “Tuning”, décrit son “baraki”. Cette pièce est bluffante, amusante et surprenante. Il y a un jeu de lumière incroyable, de la musique et beaucoup d’humanité et d'humour.

“Tuning”, c’est un drame familial qui part en comédie à voir au Théâtre de la Toison d’Or du 21 avril au 28 mai. L’auteur Boris Prager nous en dit plus dans une interview au saut du lit avec Julie VanH de Bruxelles Matin. Le #REPLAY se trouve juste en haut de cet article. Cliquez, écoutez, likez, partagez.

Bon spectacle !

INFOS PRATIQUES:

Pièce “Tuning” à voir au TTO

Du 21 avril au 28 mai

Plus d’infos : www.ttotheatre.com/spectacle/tuning