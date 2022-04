Des balises pour protéger les oiseaux des collisions avec les lignes à haute tension

La gestionnaire du réseau à haute tension Elia a procédé mercredi à la pose d’un balisage avifaune sur la nouvelle liaison électrique entre Quevaucamps et Harchies, en Wallonie picarde. Objectif : signaler aux oiseaux la présence de ces lignes aériennes, et ainsi éviter les collisions.

Depuis 2012, Elia collabore avec Natuurpunt pour préserver la vie des oiseaux aux abords de leurs installations. Lors de l’analyse de risque, effectué en 2020 en collaboration avec l’INBO (Institut Flamand pour l’étude de la nature et de la forêt) et Natagora, certaines lignes ont été marquées comme " à risque ".

C’est le cas de la ligne Quevaucamps – Harchies. Des travaux sont en cours depuis un an, pour remplacer l’ancienne ligne, construite en 1962. Le nouveau tronçon 150 kV s’étale sur un peu plus de 5 kilomètres, et s’éloigne des habitations pour longer la voie ferrée et l’autoroute E42 Tournai-Mons. Problème, il se trouve aussi juste à côté de la réserve ornithologique des marais de Harchies, sur une trajectoire de migration d’oiseaux.