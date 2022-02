Des balades au grand air ce week-end ?

Le Parc naturel Viroin-Hermeton est constitué officiellement, depuis mai 2019, des communes de Couvin, Philippeville et Viroinval. Il s’étend sur plus de 48.000 ha et près de 30.000 personnes y habitent. Il borde la frontière française et les limites du territoire du Parc naturel régional des Ardennes.

Quatre régions naturelles sont représentées sur le territoire du Parc : du sud vers le nord, on découvre l’Ardenne, la Calestienne (ou Fagne calcaire méridionale), la Fagne et le Condroz. Sur une courte distance, on peut donc rencontrer une grande variété de paysages et de groupements végétaux et animaux. Le patrimoine naturel est indéniable et depuis longtemps, plusieurs universités et institutions scientifiques se sont intéressées à cette richesse naturelle remarquable.