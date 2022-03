Des bactéries mangeuses de graisse pour sauver des sculptures de Michel-Ange

Dans un communiqué, la chercheuse Anna Rosa Sprocati, responsable de la restauration, a donné quelques explications.

"Sélectionner les bactéries appropriées était la tâche la plus difficile. Dans un premier temps, nous avons sélectionné 11 souches bactériennes capables d’éliminer sélectivement les dépôts sans laisser de résidus et en respectant le marbre d’origine. Ensuite, nous avons sélectionné les trois avec les meilleures performances de bio-nettoyage et, parmi elles, un micro-organisme extrait du sol d’une mine de Sardaigne contaminée par des métaux lourds, très efficace pour nettoyer l’arche de marbre du duc d’Urbino, gravement endommagée en passé par le processus de décomposition qui avait libéré des dépôts sombres sur toute la base ".

Avant d’être étalées sur le marbre, les bactéries ont été mises à la diète, afin de les rendre plus voraces et leur donner envie d’assimiler plus de graisse.