Des avocats belges se réunissent pour dénoncer la situation de l’accueil des réfugiés en Belgique

À ce sujet, l’Etat Belge a déjà été condamné plusieurs milliers de fois au tribunal de travail belge et des centaines de fois à la Cour européenne des droits de l’Homme sur sa gestion de l’accueil des demandeurs de protection. "Et nous ne faisons rien" a déploré Me Henry. "Un Etat qui ne respecte pas ses obligations conventionnelles n’est plus un Etat de droit".

Les avocats se sont d’abord rassemblés à 12h00 à l’entrée du palais de justice de Bruxelles, où le bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles, Me Emmanuel Plasschaert et la bâtonnière du barreau de Charleroi, Me Nathalie Monforti se sont exprimés devant un rassemblement d’une centaine de personnes. L’accent était porté sur la situation des avocats, persécutés par les pouvoirs en place en Afghanistan et en Iran.

Les différents barreaux présents à la manifestation ont fait le choix de soutenir les ressortissants afghans, dont ils estiment que la situation ne fait que s’aggraver notamment depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août 2021. Et également les ressortissants iraniens, dont ils estiment que les droits humains et libertés fondamentales sont bafoués. "Nous ne l’accepterons jamais et serons toujours du côté des oppressés" a affirmé Me Emmanuel Palschaaerts.