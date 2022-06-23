Адвокати допомогають жертвам війни | Des avocats au service des victimes de la guerre

Центр прийому жертв війни в Україні відкрив свої двері в Брюсселі, поруч із будівлею суду (плас Жана Джейкобса). Метою Центру є надання правової підтримки жертвам війни бельгійськими та українськими юристами. Вони допоможуть вам побудувати справу на випадок суду, згодом, проти винних у цьому збройному конфлікті.

Щовівторка та четверга там надаватимуться юридичні послуги. Адвокати, бельгійські та українські, візьмуть свідчення від людей, які були прямими чи непрямими жертвами злочинів, скоєних в Україні, або були їх свідками. Зібрані заяви та свідчення потім будуть використані для підтримки розслідування та переслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства в Міжнародному кримінальному суді. Скарги, можливо, також подано до Спеціального кримінального суду, який може бути створений найближчим часом.

Зацікавлені особи можуть зв’язатися з Центром за адресою ukraine@barreaudebruxelles.be або за телефоном 02/329.10.50. Вони також можуть прийти безпосередньо до офісу, щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00 за адресою 17 Place Jean Jacobs у Брюсселі.