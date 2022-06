Адвокати допомогають жертвам війни | Des avocats au service des victimes de la guerre

Le Centre d'accueil des victimes de la guerre en Ukraine a ouvert ses portes à Bruxelles, à côté du palais de justice (place Jean Jacobs). Le Centre a pour objectif d'offrir un soutien juridique aux victimes de la guerre, par des avocats belges et ukrainiens. Ils vous aideront à constituer un dossier en cas de procès, plus tard, contre les responsables de ce conflit armé.

Des permanences juridiques s’y tiendront tous les mardis et jeudis. Des avocats, belges et ukrainiens, y recueilleront les dépositions de personnes qui ont été victimes directement ou indirectement des crimes commis en Ukraine, ou qui en ont été témoins. Les dépositions et les témoignages récoltés serviront ensuite à soutenir les enquêtes et les poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Des plaintes éventuellement déposées aussi devant de la Cour pénale spéciale qui pourrait être créée dans un avenir proche.

Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le Centre via l'adresse ukraine@barreaudebruxelles.be ou par téléphone au 02/329.10.50. Elles peuvent aussi se rendre directement à la permanence, qui aura lieu tous les mardis et jeudis de 10h à 14h, au numéro 17 de la place Jean Jacobs à Bruxelles.