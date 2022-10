Des avocates dénoncent les violences engendrées par la crise de l’accueil

Depuis un an, la Belgique connait une véritable crise de l’accueil. Alors que l’État a le devoir de les loger, les personnes exilées sont laissées à la rue. Plusieurs dizaines d’avocat·es se mobilisent pour défendre les droits des personnes réfugiées, mais les efforts ne suffisent plus pour faire appliquer la justice. Les Grenades donnent la parole à quatre avocates qui témoignent d’une situation jugée inhumaine et intenable.

En matière de droit des étrangers, on compte une majorité de femmes. Parmi elles : Hélène Crokart, Ana Sofia Walsh, Colombe Dethier et Camille Rozada. En plus de leurs dossiers liés aux demandes d’asile, ces quatre avocates s’engagent depuis plusieurs mois à faire respecter la "loi accueil". Entre violence systémique, épuisement psychologique, et colère, elles nous racontent leur réalité de terrain.