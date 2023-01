Des averses ce matin pour certains puis des éclaircies pour tous après-midi

Ce matin, on observe quelques averses du centre à la campine. Celles-ci s’étendent sur tout le sud du Sillon Sambre et Meuse où elles seront plus actives. Ailleurs, les éclaircies seront au rendez-vous essentiellement sur le nord-ouest du pays. Les minima de ce matin se situent entre 5 et 9°. Le vent soufflera autour des 40 km/h aujourd'hui.

Le ciel va se dégager après-midi avec de belles éclaircies un peu partout. Les averses s’estomperont dans un ciel variable.

Une nouvelle perturbation arrivera en début de soirée par la frontière française.

La nuit prochaine, des pluies modérées toucheront tout le pays (entre 3 et 5 mm sur la plupart des régions et de 5 à 10 mm pour la province de Luxembourg).

Demain matin, le ciel sera très nuageux avec des averses intermittentes. Le ciel se dégagera à nouveau l’après-midi. Le vent soufflera autour des 50 km/h. Il fera plus frais demain avec des minima de 3 à 7° et des températures maximales proches des 7-8-9°. Quelques flocons pourront tomber sur les hauteurs.

Mardi sera bien cadencé : il fera pluvieux, venteux et temporairement plus frais.