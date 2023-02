Des avantages à adapter son contrat énergie : comment les ménages "Easy" ont payé jusqu’à 1500 euros de plus en quatre mois que les "Direct"

La baisse actuelle des cours ne pourra pas se poursuivre indéfiniment, même si on reste à plus du double du prix de début 2021 : le GNL, ou gaz liquide, qui a permis de passer outre le gaz russe, implique des coûts de traitement plus chers. Lorsque les cours remonteront, il sera alors plus intéressant d’avoir un contrat trimestriel du type Easy, qui fixera les prix à un niveau plus bas pendant 3 mois, voire un contrat fixe. Mais impossible de sire à l’heure actuelle quand sera le moment de bascule…