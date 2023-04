Des aurores boréales visibles dans le ciel belge dans la nuit de dimanche à lundi (photos et vidéo)

Si vous avez levé les yeux vers le ciel la nuit dernière, vous avez peut-être été intrigués par un voile violet sur l’horizon. Il s’agissait en fait d’aurores boréales. Un spectacle que nous vous partageons grâce aux images transmises par Pierre Ponsard, un passionné d’astronomie qui se trouvait alors dans la campagne hesbignonne entre Donceel et Fexhe-le-Haut-Clocher. "Une éclaircie de plus en plus large m’a permis de photographier l’aurore boréale qui a débuté en début de nuit", explique-t-il sur sa page Facebook.

A gauche de l’image : c’est l’aurore boréale, à droite : c’est la pollution lumineuse de l’aéroport de Bierset", ajoute Pierre sur le réseau social.

Observer des aurores boréales en Belgique est plutôt rare et se fait habituellement plus au nord, mais ce phénomène peut aussi se produire sous nos latitudes. C’était déjà le cas à la fin du mois de février dernier.