Gilles Robert est l’initiateur et responsable de l’Observatoire Centre Ardenne à Grapfontaine, commune de Neufchâteau. C’est sur les réseaux sociaux qu’il a pu découvrir les images de cette nuit. Ce passionné d’astronomie avait déjà pu observer des aurores boréales en 1989 et en l’an 2000 en Belgique.

Si les aurores boréales ont pu être visibles sous nos latitudes, c’est certainement en raison d’une forte intensité, explique Gilles Robert. Ces moments de forte activité solaire ont lieu à peu près tous les 11 ans. "En 1989, on était au maximum. En 2000, on était au maximum. On pensait avoir le maximum solaire vers 2011 et on l’a plutôt eu vers 2013-2014. On est donc proche du maximum (vers 2025). Donc, ce sont les bonnes années pour les observer (les aurores boréales, ndlr) à condition bien sûr d’être dehors, qu’il n’y ait pas de nuages et surtout pas trop de lune."

Tout comme il existe une échelle pour les tremblements de terre (échelle ouverte de Richter), il existe l’indice Kp qui mesure l’activité géomagnétique de la terre. Cet indice peut donner une idée du moment où auront lieu des aurores boréales.