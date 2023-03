Des athlètes transgenres raflent-elles "systématiquement certaines médailles" ?

Quels sont alors les effets concrets de la suppression de testostérone chez les femmes transgenres ?

C’est sur cette question que s’est notamment penchée un scientifique du département d’endocrinologie à l’Hôpital universitaire de Gand, Guy T’Sjoen. Ses conclusions sont publiées dans Journal of Clinical Densitometry. On y lit que suite à une transition chirurgicale et hormonale, 50 femmes trans non-athlètes ont vu leur masse musculaire et leur densité osseuse se réduire en même temps qu’un accroissement de leur masse grasse.

Une autre étude de 2020 publiée dans le British Journal of Sport Medicine, a analysé les tests sanguins de 46 militaires de la US Air force avant et après leur transition hormonale après divers exercices physiques. Les résultats révèlent que les avantages que les femmes transgenres avaient pour faire des pompages s’estompent après deux ans mais pas après un an. Ils montrent toutefois qu’après deux ans, elles restent 12% plus rapides pour l’épreuve de course (1.5 mile). Ces résultats confirment que la force musculaire de base des femmes transgenres ne diminue pas significativement après un an mais après deux ans après la transition hormonale. Il y aurait donc des avantages de force mais pas cardiovasculaires selon ces auteurs.

Les femmes transgenres ayant suivi un traitement de suppression de testostérone ne profitent d’aucun avantage biologique net sur les femmes cisgenres.

Professeures Gretchen Kerr et Ann Pegoraro

Citant plusieurs autres études scientifiques, le rapport de l’association canadienne E-Alliance, dirigée par la Professeure Gretchen Kerr (University of Toronto) et la Professeure Ann Pegoraro (University of Guelph), avance qu' "avant de subir un traitement de suppression de la testostérone, les femmes transgenres ont encore en moyenne une masse maigre (MM), une surface de section transversale (SST) (c’est-à-dire une circonférence musculaire, ndlr) et une force inférieures à celles des hommes cisgenres. Autrement dit, le gain de performance dont bénéficient ces personnes ne peut être généralisé en examinant des athlètes masculins cisgenres. Dans les 12 mois qui suivent la suppression hormonale, la MM, la SST et la force des femmes transgenres non sportives diminuent considérablement."

Et aux autrices de ce même rapport de conclure : "Les données disponibles indiquent que les femmes transgenres ayant suivi un traitement de suppression de testostérone ne profitent d’aucun avantage biologique net sur les femmes cisgenres dans le sport d’élite."