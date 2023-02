Des athlètes russes aux JO ? Pour Estanguet, ils ne devraient pas "souffrir de décisions qui ne les concernent pas"

Les athlètes ne devraient pas "souffrir (...) de décisions qui ne les concernent pas", a estimé vendredi, à titre personnel, le président du Comité d'organisation des JO-2024 Tony Estanguet, évoquant les interrogations autour de la participation des Russes et Bélarusses aux Jeux de Paris.

"Mon rôle d'organisateur, c'est d'offrir aux athlètes du monde entier les meilleures conditions d'organisation et de sécurité. Quelles que soient les délégations qui seront autorisés à participer, il faut qu'ils soient en sécurité", a déclaré à l'AFP Tony Estanguet à Marseille, en marge de la désignation de la ville comme première étape du relais de la flamme olympique en France.

"Ensuite, c'est vraiment la responsabilité du Comité international et du comité paralympique international olympique et des fédérations internationales de qualifier les athlètes et de décider quelle délégation est éligible ou non à la participation aux Jeux", a-t-il poursuivi.