Des ateliers didactiques pour assister au baguage des oiseaux, à Nodebais

Chaque année, à la même époque, la station de baguage d'oiseaux de Nodebais ouvre ses portes au public et propose des ateliers didactiques à destination des familles. En période de migration, c'est l'occasion rêvée d'observer les déplacements des oiseaux, de les voir baguer et de comprendre l'intérêt scientifique de cette démarche. Les séances ont lieu entre le 15 et le 28 août, elles durent deux heures et elles sont animées par Vincent Bulteau, conseiller en environnement et passionné d'ornithologie. Pour assurer la qualité de l'animation, le nombre de places est limité à 15 personnes et il faut s'inscrire au préalable au 010.86.83.00