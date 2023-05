Des astronomes intrigués par la "plus grande" explosion cosmique enregistrée

Des astronomes ont annoncé vendredi la découverte de la plus "grande" explosion cosmique jamais enregistrée, une boule d’énergie de cent fois la taille de notre système solaire qui s’est soudainement allumée il y a trois ans.

Les scientifiques ont bien une explication inédite pour expliquer la cause du phénomène, mais ils insistent sur l’impératif de continuer la recherche pour tirer la chose au clair.

L’évènement, catalogué AT2021lwx, n’est pas le plus lumineux enregistré. Cette distinction revient au sursaut-gamma (un jet d’énergie colossal dans l’effondrement d’une étoile) GRB221009A, détecté en octobre 2022 et supposé être "le plus lumineux de tous les temps".

Mais l’explosion décrite dans la revue Monthly Notices de la Royal Astronomical Society britannique peut être décrite comme la "plus grande", car elle a libéré en trois ans infiniment plus d’énergie que le sursaut-gamma, selon le principal auteur de l’étude, Philip Wiseman, astrophysicien à l’Université britannique de Southampton : AT2021lwx est le fruit d’une "découverte accidentelle".

L’explosion avait certes été détectée en 2020, de façon automatique, par l’observatoire américain Zwicky Transient Facility en Californie, mais cette détection "est restée inutilisée dans la base de données" de l’observatoire, selon M. Wiseman. Avant que des scientifiques ne la remarquent l’année suivante.

Une observation directe du phénomène a changé la donne. L’analyse de la lumière a permis d’établir qu’elle avait mis huit milliards d’années à parvenir jusqu’au télescope.