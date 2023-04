Des associations réclament une loi pour protéger l’intégrité des personnes intersexes

Or selon ces dernières, bien que la Constitution belge garantisse le droit pour chaque personne à l’intégrité physique et que depuis 2002, il existe une loi consacrant les droits du patient, "les enfants intersexes subissent encore trop souvent des chirurgies lourdes". Et ce, sans que la nécessité médicale ne soit toujours justifiée.

Ces opérations "ont souvent pour seul objectif de faire correspondre l’enfant à une norme sociale binaire et hétéronormative, divisée entre le masculin et le féminin", regrettent-elles.

En février 2021, le Parlement fédéral a adopté à l’unanimité une résolution demandant au gouvernement de mettre en place, en collaboration avec les associations représentatives, une législation en la matière. Deux ans plus tard, "rien n’a changé", déplore Charline Renard, de la fédération wallonne LGBTQIA +.