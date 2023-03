Des associations proposent une alternative au métro 3

Les travaux du métro 3, qui devrait relier le Nord au sud de Bruxelles, sont loin d’être terminés. Certains permis de construire n’ont toujours pas été délivrés et des coûts supplémentaires sont annoncés. Au niveau des retards on parle notamment de 8 ans pour le chantier du Palais du Midi. Une vingtaine de comités des riverains et d’associations se sont regroupés autour de la plateforme « Aventi », pour ces derniers, il faut arrêter de dépenser pour ces travaux déjà très coûteux. De cette réflexion est né le projet alternatif baptisé "Prémétro plus"qui a été présenté à la Stib.

Ecoutez le reportage de Nicolas Buytaers

Illustration : Belga/ Nils Quintelier