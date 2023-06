Des associations liégeoises, en justice contre la vente de l’observatoire de Cointe

C’est un monument emblématique des hauteurs de Liège : l’observatoire astronomique de Cointe, jusqu’ici propriété de la région Wallonne, vient d’être vendu. Après cette annonce, trois asbl liégeoises indiquent qu’elles comptent tout faire pour casser cette vente devant la justice.

Depuis 2018, les Liégeois se mobilisent contre la vente de l’observatoire de Cointe. Des citoyens, mais aussi des scientifiques et des personnalités politiques. Ils souhaitent que le bâtiment et sa coupole restent un lieu ouvert au public et dédié à la science. L’annonce, ce mardi matin, de la vente du bâtiment à un privé et de sa reconversion en logements de luxe, passe très mal.

"Pour nous, cette vente est totalement illégale", assène Bernard Rentier, ex-recteur de l’Université de Liège et Président de l’association des amis de l’Uliège. "En 2001, quand l’Université a vendu le bâtiment à la région, l’article 1 de l’acte de vente prévoit que le lieu doit être affecté à une utilisation publique. Pour le vendre à un privé, il doit être désaffecté. Cela demanderait la mise en marche d’une procédure de la part du gouvernement wallon, ce qui n’a pas été fait", estime l’ancien recteur. Les trois associations liégeoises opposées au projet – la Société astronomique de Liège, Les Amis de l’Université de Liège et UrbAgora- ont choisi de se faire accompagner dans leur démarche par Maître Jean-Marc-Rigaux.