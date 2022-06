Des assistants sociaux du CPAS de Molenbeek au bord de la rupture

Du côté de la direction du CPAS, la présidente Gérardine Bastin (MR) dit comprendre le malaise de ses équipes. "On aimerait vraiment pouvoir engager pour les soulager parce qu’ils en ont besoin. Il manque au moins dix assistants sociaux aujourd’hui pour compléter notre effectif qui doit être de 90 agents. Malheureusement, on n’arrive pas à engager. D’abord parce que la commune de Molenbeek est encore sous tutelle régionale au niveau de ses finances, ce qui complique très fort tout engagement de personnel supplémentaire et impose toute une série de procédures, ne fût-ce que pour remplacer un agent en congé maternité ou qui part à la pension par exemple. Ensuite, il faut savoir que les assistants sociaux sont une profession en pénurie. On a donc beaucoup de mal à convaincre des jeunes de nous rejoindre".

L’engagement de personnel supplémentaire, c’est la principale demande exprimée dans cette lettre ouverte. "Mais pour cela, on aurait besoin de plus de subsides. Le Fédéral ou la Région pourrait nous aider. Les aides Covid, par exemple, se sont arrêtées le 31 mars 2022. Or, les dossiers continuent de s’accumuler et les crises sont là. On aurait bien besoin d’un bon coup de pouce. Vous savez, les CPAS sont en première ligne pour faire face à tous ces problèmes, c’est vers nous que les gens précarisés se tournent. Il ne faut pas oublier non plus que Molenbeek est l’une des, ou même peut-être, la commune la plus pauvre de Belgique. Nous avons un peu moins de 100.000 habitants et près de 10.000 bénéficiaires d’une aide ou l’autre du CPAS. Faites le calcul, cela fait un habitant sur dix qui a besoin de nous. Je pense que cela mérite un effort supplémentaire des autorités politiques supérieures".