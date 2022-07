Des artistes ukrainiens offrent une exposition sur leur culture au Musée Art & Histoire

Une exposition retraçant les "paysages et poétiques dans l’art ukrainien contemporain" s’ouvrira mercredi au Musée Art & Histoire situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Gratuite, elle donnera à voir plus de 80 œuvres présentées par 42 artistes ou groupes d’artistes ukrainiens travaillant dans les domaines de la peinture, du dessin, de la sculpture, de l’installation et de la vidéo jusqu’au dimanche 18 septembre inclus.