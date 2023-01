Des artistes ukrainiens accueillis par le cirque Bouglione

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Alexandre Bouglione, dont le chapiteau est installé sur la place Flagey à Bruxelles en ce moment, a montré son soutien aux artistes ukrainiens. Une annonce sur sa page Facebook s'est adressée à eux pour qu'ils puissent rejoindre sa compagnie.

Tout a été pris en charge par Bouglione dès leur sortie du territoire pour les intégrer dans une tournée. Au total, cinq artistes ont ainsi étoffé la troupe. Marianna, une contorsionniste, Olga et Valentyn, un couple d'acrobates, et Alyona, une chanteuse, nous livrent leurs sentiments et leur périple, qui témoignent de la solidarité qui peut se manifester dans le monde de la culture, et dans le monde du cirque en particulier.