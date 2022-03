Des artistes et des figurants dénoncent les conditions de tournage d'un clip de Stromae

La semaine passée, sur sa page Facebook, une danseuse ayant participé au tournage (elle l'a quitté après deux jours, dégoûtée), poste le texte suivant, adressé au chanteur :

"Toi qui défends des valeurs de justice sociale, pourquoi avoir choisi Abyssal production qui ne semble même pas se préoccuper de rémunérer décemment les travailleur.euses de la culture ?

150€ pour 5 jours de travail (répétitions, essayage et tournage en extérieur).

Contrats, conditions et charges de travail révélées après le résultat du casting.

Mail de planning reçu la nuit ou en dernière minute.

Mépris et manque de professionnalisme de la part de l’organisation et des chorégraphes pour les danseur.euses.

Sans parler des gaufres en guise de catering.." (...)

A notre micro, la jeune femme confirme ses propos. "On connaissait les jours de tournage, mais pas les jours de répétition. Donc pour quelqu'un qui travaille - il y avait des profs', il y avait un peu de tout...- c'était très incertain de savoir comment s'organiser pour cette semaine, "est-ce que je vais devoir annuler des cours", etc. Au départ, il s'agissait d'un projet rémunéré et quand on a appris qu'il s'agissait de 150 euros pour les cinq jours, on était déjà un peu engagé dans le projet. (...) On attendait une rémunération. Pour moi, une rémunération, c'est un contrat de travail, ce n'est pas un défraiement. Si on veut offrir 150 euros pour un tel travail, c'est ok dans certains cas. Si le projet fait appel au bénévolat, alors là, oui."