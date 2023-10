Des artistes britpop s’unissent pour une tournée en Angleterre

Une nouvelle série en quatre parties, Britpop : The Music That Changed Britain a été lancée pour célébrer le 30e anniversaire du genre musical.

La série documente l’intégralité de l’histoire de la Britpop avec de "nouvelles interviews exclusives des principaux acteurs", qui racontent "des histoires fascinantes des coulisses", ainsi que des "archives rares et inédites de tous les grands noms de l'époque".

Le premier épisode raconte l'ascension de la Britpop et les célèbres rivalités entre Blur, Oasis, Suede et Elastica. Parmi les artistes incontournables, Alex James et Dave Rowntree de Blur parlent de leur tournée "désastreuse" des débuts et de la création de l’album Parklife.

On y voit également Liam Gallagher et Noel Gallagher d'Oasis s'exprimer dans des interviews d'archives rarement partagées, datant du début de leur carrière. Et dans le deuxième épisode, on se penche sur la bataille entre Oasis et Blur au niveau des charts.