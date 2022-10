Des artistes afrodescendants questionnent l’Europe "ouverte" dans l’expo Oxalá à Tervueren

L’AfricaMuseum de Tervueren proposera, dès vendredi et jusqu’au 5 mars, l’exposition "Europa Oxalá", portée par 21 artistes afrodescendants dont les origines familiales prennent racine dans les anciennes colonies européennes en Afrique.

À travers une soixantaine d’œuvres, elle interroge le Vieux continent et son ambition de se construire comme le lieu d’un avenir "inclusif et diversifié", bien qu’encore "englué dans ses stéréotypes et discriminations" hérités de son passé colonial.

Deux poings de plâtre enserrés par une ceinture de cuir usée accueillent les visiteurs et visiteuses, en écho à l’histoire familiale de l’artiste Sabrina Belouaar. "Pour son premier travail en France, mon père, venu d’Algérie, s’est retrouvé dans une usine de ceintures. Il pensait venir chercher une vie meilleure, il a fini par devoir se serrer la ceinture", explique cette Franco-Algérienne au secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine, qui découvrait jeudi l’exposition en même temps que la presse.