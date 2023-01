Des arthropodes marins capables de faire repousser des parties de leur anatomie, un espoir pour l’humain ?

Les pycnogonides, une espèce marine apparentée aux araignées, peuvent faire repousser des parties du corps après amputation, et pas seulement de simples membres, selon une étude publiée lundi, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes sur la régénération.

"Personne ne s’attendait à cela", a déclaré Gerhard Scholtz de la prestigieuse université Humboldt à Berlin, et l’un des auteurs principaux de cette étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Nous avons été les premiers à démontrer que c’était possible", a-t-il ajouté.

Les capacités de régénération varient à travers le règne animal. Les vers plats, par exemple, peuvent faire repousser leur corps à partir de seulement quelques cellules. Les vertébrés, dont les hommes, n’ont quasiment aucune capacité de régénération à l’exception de quelques espèces comme les lézards, qui peuvent faire repousser leurs queues.