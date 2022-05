Des arnaques liées à la crise en Ukraine

Voici le témoignage de Vincent, prénom d’emprunt, qui nous a contacté parce qu’il consulte régulièrement les informations à propos de la guerre en Ukraine. Actif sur Facebook, il publie aussi des commentaires de remerciements aux personnes à l’origine de groupes qui proposent des appels aux dons.

Et il reçoit un message d’une dame qui le remercie pour son engagement. Elle lui explique qu’elle est belge mais qu’elle vit à Kiev depuis plusieurs années. Elle est mariée avec un ukrainien et elle a du fuir sa maison avec ses deux enfants. Elle est désormais hébergée en Pologne, à Varsovie. Mais elle voudrait rentrer en Belgique pour avoir une sécurité maximale. Pour cela, elle veut acheter des billets de train mais, le souci, c’est qu’elle n’a plus sa carte d’identité belge alors que c’est indispensable pour pouvoir voyager depuis la Pologne. Elle voudrait donc prendre contact avec l’Ambassade de Belgique pour obtenir une autorisation.

Son souci, c’est qu’elle n’a plus accès à son compte bancaire. Elle n’a plus sa carte et ne peut pas faire de retrait dans des distributeurs. Elle demande alors à Vincent s’il peut l’aider en lui envoyant un peu d’argent. Très touché par son témoignage, Vincent accepte et lui demande comment faire. Elle lui propose de se rendre dans un magasin et d’acheter des Paysafecard et, ensuite, de lui envoyer les codes par Messenger. Elle lui explique que grâce à son aide, elle pourra se rendre dans un magasin et demander les montants associés. Peu informé sur la procédure liée à ces cartes, Vincent se rend dans un magasin et il en achète pour 500€.

De retour chez lui, il envoie les codes et reçoit un message de grand remerciement. Puis, le temps passe et, malgré ses tentatives, il ne reçoit plus aucune nouvelle. Ce qui lui permet de comprendre que c’était une arnaque et il nous prévient.

En vérifiant le profil de cette dame, je constate qu’il est très récent. Utilisant Google images et, effectuant une recherche à partir de la photo du profil, je découvre qu’il s’agit en fait d’une dame habitant la Bretagne. Et sur son profil, elle explique qu’elle a reçu des messages lui signalant que quelqu’un utilise sa photo. Je vous invite donc à toujours faire une petite recherche avant de donner suite.