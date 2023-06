Des armes larguées dans le préau de la prison d'Andenne

Les faits se sont déroulés dimanche vers 16 h30 et ils ne sont pas banals. Quatre colis suspects ont été largués depuis l'extérieur de la prison d'Andenne. Trois d'entre eux ont abouti dans le préau de l'établissement pénitentiaire tandis que le quatrième est tombé dans un espace auquel les détenus n'ont pas accès. Le colis en question contenait un revolver, deux chargeurs et des munitions, d'après les constations des agents pénitentiaires qui l'ont réceptionné. De leur côté, les prisonniers ont bien réceptionné les 3 paquets arrivés dans le préau et d'après Belga," il leur a été facile de les envoyer dans les cellules par les fenêtres qui ne sont pas protégées". On ignore ce que contenaient les colis réceptionnés par les détenus.

L'administration pénitentiaire a réagi par voie de communiqué et dit prendre cet incident très au sérieux: "nous avons immédiatement sécurisé la prison en procédant à la remontée des préaux ou encore à la fouille de chaque détenu a précisé la porte-parole". L'intervention des services de police a également été requise dans l'établissement pénitentiaire. Les policiers y ont mené différentes actions, dont des "balayages" avec des chiens, ainsi que des fouilles. Ensuite de quoi, le parquet de Namur a été avisé des faits et une enquête judiciaire a été ouverte. "Nous avons à nouveau rappelé à la Régie des bâtiments la nécessité d'une sécurisation, par la pose de filets et caillebotis. Durant toute la semaine, la direction locale a programmé des réunions avec la police locale, les syndicats et les représentants des détenus pour répondre à leurs questions", a conclu la porte-parole de l'administration pénitentiaire. A ce stade, ni le parquet ni la direction de la prison n'ont souhaité commenter les faits.