Des archéologues auraient retrouvé le premier sextoy de la Rome antique

C’est il y a environ 30 ans dans le nord de l’Angleterre qu’a été faite cette découverte. D’abord considéré comme un outil servant à remettre un vêtement en bon état, une publication dans la revue Antiquity, datant du 20 février 2023 remet en question la fonction première de cet objet, lui attribuant une utilisation plus intime.

En 1992 à Vindolanda au Royaume-Uni, une équipe d’archéologues fait la découverte d’environ 2000 objets dans une excavation datant du 1er et du 2e siècle. L’endroit offre des conditions de conservation parfaites aux trouvailles, principalement celles en bois, de par son anaérobie et son humidité. Mais l’une d’elles a retenu l’attention des chercheurs qui s’interroge sur la nature de son emploi.

Un pilon, un élément architectural de défense… L’article avance plusieurs hypothèses. Cependant, une des plus plausibles est celle du sextoy. Il s’agirait du plus vieux découvert en Rome antique jusqu’à ce jour. L’objet phallique mesure environ 15 centimètres, mais Rob Collins, l’un des auteurs de l’étude, précise que "le bois archéologique est sujet au rétrécissement et à la déformation".