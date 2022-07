Des arbres qui perdent leurs feuilles en juillet ? Avec la sécheresse, ils sont soumis au stress hydrique

Des épines qui brunissent, des feuilles qui finissent par joncher le sol… Vous l’avez peut-être remarqué, les arbres ne font pas fière allure en ce moment. Avec la sécheresse, les arbres subissent du stress hydrique. Une sorte d’automne avant l’heure.

Pour lutter contre la chaleur et le manque d’eau, les arbres font comme nous : ils transpirent pour réguler leur température. Alors, en cas de sécheresse, l’arbre limite cette évaporation pour éliminer moins d’eau et ainsi se préserver. Résultat, son feuillage s’assèche… et finit par tomber. Autrement dit, « en perdant leurs feuilles, les arbres s’adaptent pour maintenir l’humidité », explique à la VRT Kris Verheyen, professeur de sylviculture à l’UGent. Il s’agit donc d’une stratégie d’autodéfense.

Surmortalité arboricole en hausse à Bruxelles

Ce phénomène de stress hydrique s’observe aussi à Bruxelles, où l’on note une surmortalité des arbres depuis 2018. Certes, la situation bruxelloise n’est pas catastrophique, mais le stress hydrique affaiblit certaines espèces. En effet, la photosynthèse s’effectue majoritairement au niveau des feuilles. Et qui dit moins de feuillage, dit donc moins de nutriments absorbés.

Les épicéas, par exemple, ne sont pas en très grande forme pour le moment. "Ce n’est pas grave à ce stade puisque ce sont les aiguilles des années précédentes", relativise Gregory Reinbold, responsable du service patrimoine arboré chez Bruxelles Environnement. "Maintenant si le phénomène s’amplifie et que les aiguilles de l’année disparaissent, là l’arbre va avoir du mal à produire des sucres et des réserves pour l’année prochaine. Donc ça peut devenir problématique."