"Des arbres, pas des avions": les jeunes de la FGTB contre l'extension d'Alibaba à Liege Airport

Des militants des jeunes de la FGTB, de l'Union syndicale étudiante et du collectif Stop Alibaba ont planté symboliquement jeudi soir quelques arbres sur le terrain où le groupe Alibaba veut construire un deuxième entrepôt à Liege Airport.

En ce qui concerne les jeunes FGTB, l'action peut paraître étonnante car ce syndicat défend le développement de l'aéroport liégeois au nom de l'emploi qu'il représente. Un paradoxe que reconnaît et assume Quentin Courtois, permanent des jeunes FGTB de Verviers: "Nous pensons qu'il est important de prendre des responsabilités par rapport au futur et donc de ne pas laisser le développement économique de Liege Airport sans pouvoir y créer un débat et remettre en question aussi le tout à l'emploi" explique-t-il.

Nous sommes pour l'emploi pour autant qu'il soit de qualité

Une position à contre-courant donc du syndicat puisque l'environnement est ici privilégié à l'emploi. "En effet, on va à contre-courant de ce que le syndicat porte" confirme Quentin Courtois, "mais par contre, on ne va pas à contre-courant de ce que le syndicalisme porte. Nous, nous sommes pour l'emploi, mais nous sommes pour un emploi de qualité, un emploi qui n'est pas destructeur de l'environnement, qui n'est pas destructeur de la vie sociale, qui n'est pas destructeur du corps des travailleurs et aussi de la pollution, et surtout, qui n'est pas, dans une filiale comme la logistique qui peut partir de notre territoire très rapidement, sans aucune garantie, que les investissements publics vont pérenniser l'emploi dans notre région."