Des arbres menacés par un projet immobilier à Bruxelles : des riverains se mobilisent

Au terme de l'enquête publique, quelque 80 personnes avaient exprimé un avis négatif sur le projet. Mais la commission de concertation a remis un avis favorable. Cette fois, la demande coche toutes les cases du RRU. Pour Hubert Monet, toutefois, c'est un non sens. "C'est un non sens au niveau écologique d'abord puisqu'on va abattre ces arbres qui sont centenaires et d'un autre côté, la Ville de Bruxelles nous dit qu'il faut protéger les espaces verts, il faut les promouvoir et donc elle va replanter ailleurs des arbres. Mais avant d'avoir des arbres comme ça, eh bien il faut 100 ans".

Autre point soulevé par les opposants au projet : il s'agira d'appartements hauts de gamme, inaccessibles pour une majorité de Bruxellois. Ce n'est pas de ce type de logement-là dont la région a besoin.

Ni la Ville de Bruxelles, ni la propriétaire n'ont donné suite à notre demande d'interview.