Des arbres, des fleurs et surtout de la couleur

Outre son anniversaire et son thème terriblement actuel (comment sauver une forêt d’un incendie), l’épisode qui nous intéresse aujourd’hui vaut le détour pour cette particularité technique : il s’agit du premier dessin animé en couleurs de la maison Disney. Alors que l’équipe avait démarré la production en noir et blanc, Walt Disney le sentait en son for intérieur, il fallait quelque chose de plus pour emmener au sommet cette histoire d’amour. Lui qui a toujours été à la pointe de la technologie, lui qui a toujours repoussé les limites de son art pour la joie des spectateurs, voilà qu’il s’intéresse de plus près aux travaux d’un drôle de trio d’ingénieurs. Leurs noms ? Herbert Kalmus, Daniel F. Comstock et W. B. Westcott. Ce sont eux qui imaginent le procédé dit Technicolor et ce sont eux qui fondent la Technicolor Motion Picture Corporation. Bref, c’est grâce à eux que la couleur est arrivée dans nos salles obscures. Imaginé en 1915, ce procédé est balbutiant et onéreux. Mais, nos 3 révolutionnaires s’accrochent à leur idée…