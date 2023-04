Des arbitres polémiques au sifflet pour Anderlecht et l’Union en Coupe d’Europe

Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise jouent ce jeudi leur qualification en demi-finale de la Conference League pour les Mauves et de l’Europa League pour les Unionistes. Les deux clubs bruxellois ont appris ce mardi quels seront les arbitres qui dirigeront leurs rencontres. Des arbitres qui ont récemment fait parler d’eux…

Anderlecht a hérité de l’Italien Davide Massa pour son déplacement à l’AZ Alkmaar. L’Italien a récemment été vivement critiqué pour avoir expulsé Romelu Lukaku, victime de cris racistes, lors du match de Coupe d’Italie face à la Juventus. Après avoir égalisé sur penalty dans le temps additionnel, Romelu Lukaku avait réalisé sa célébration habituelle, mettant son doigt sur la bouche. L’arbitre italien lui avait alors brandi un second carton jaune, estimant qu’il s’agissait d’une provocation, et avait exclu le Diable Rouge.

A l’Union, ce sera l’Espagnol Mateu Lahoz, qui avait fait polémique lors du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas. Il avait eu le carton facile et avait dégainé pas moins de 18 bristols, un record pour la compétition. A 46 ans, Lahoz est pourtant un arbitre expérimenté. Il a d’ailleurs arbitré à deux reprises les Diables Rouges, en Nations League face à la Suisse en 2018 et à l’Euro face à la Russie.

En plus de la polémique, leur désignation n’est pas de bon augure pour les plus superstitieux. Lahoz et Massa ont tous les deux arbitré des clubs belges à quatre reprises au cours de leur carrière, pour une seule petite victoire. Avec Lahoz au sifflet, les clubs belges ont connu trois fois la défaite pour une victoire. Du côté de Massa, c’est un partage et trois défaites, dont la défaite 0-2 de Bruges face à Benfica en huitième de finale de Ligue des Champions cette saison.