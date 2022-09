Des araignées ressuscitées pour faire progresser la science

Les chercheurs du département d'ingénierie mécanique de la Rice University à Houston, au Texas, ont euthanasié une araignée, en la plaçant à -4° pendant quelques jours, puis ils ont injecté un liquide à la base de sa tête, modifié la pression de ce liquide et observé les changements produits. Ils ont pu voir qu'en appliquant une pression entre 4 kilopascals et 6 kilopascals, ils arrivaient à faire ouvrir les pattes et qu'en baissant la pression, elles se refermaient.

Ils ont ainsi pu guider les pattes de l'araignée morte pour attraper systématiquement n'importe quel micro-objet.

Cette pince, mélange d'araignée morte et aiguille robotisée, est capable de supporter 130% de son propre poids. Elle peut attraper toutes les formes d'objets, environ 1000 à 2000 fois avant que la patte ne commence à se détériorer, à force d'être ouverte et fermée.