Des appartements à location de courte durée et un nouvel hôtel bientôt inaugurés aux Guillemins à Liège

C'est un concept de logement assez innovant à Liège: des appartements à louer pour une courte période seront bientôt inaugurés dans le quartier des Guillemins. 55 logements de ce type sont en train d'être parachevés dans un bâtiment de 7 étages et 6000 mètres carrés qui comprendra également un hôtel de 45 chambres, un restaurant, un rooftop,... et qui s'intègrera à l'écoquartier en construction Paradis Express.

Par rapport à un appartement classique, la durée de location sera très courte et très flexible, d'un mois à un an maximum ! "Le public cible pour ces appartements, c'est surtout des personnes qui sont en transition dans leur vie et qui ont besoin d'un logement temporaire: des expatriés, des gens qui viennent de se séparer, des personnes qui rénovent leur maison sans pouvoir l'habiter" précise Louis Claes, manager général du groupe Yust, porteur du projet. "L'avantage par rapport à un appartement classique, c'est que les locataires n'ont qu'à déposer leurs valises: le logement est entièrement meublé, avec une cuisine et salle de bain équipées, télévision, wifi,... Les locataires disposent d'un espace de travail commun au rez-de-chaussée, de machines à laver, de salles de réunion qui peuvent être réservées gratuitement, de vélos et de voitures qu'ils peuvent utiliser aussi"

Il faudra tout de même compter 750 € charges comprises pour la location mensuelle d'un appartement de 35 mètres carrés. Le projet est financé par la vente de ces 55 logements - en moyenne 200 000 €- et des 45 chambres d'hôtel à des investisseurs. Le porteur du projet en conservera l'usufruit - le montant des locations - pendant 30 ans. Ce concept a rencontré un vif succès à Anvers. C'est bien parti à Liège aussi puisque 75% des logements ont déjà été vendus. Reste à voir si l'idée séduira de futurs locataires dès l'inauguration, à la mi-mai.