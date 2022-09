Des appareils électroménagers toujours connectés pour des économies d’énergie

Le fabricant sud-coréen Samsung vient d’annoncer, à l’occasion de l’IFA 2022, à Berlin, qu’absolument tous les appareils électroménagers qu’il produira d’ici fin 2023 seront connectés, afin de pouvoir s’adapter aux besoins de chacun et de réduire la consommation d’énergie.

La volonté de Samsung est de fournir à ses clients des appareils domestiques à la fois durables et économes en énergie. Cela a déjà commencé, avec la mise en place d’un service "sur-mesure", qui permet d’acheter du matériel selon ses besoins spécifiques, en s’adaptant au style de vie de chacun, selon les pays par exemple. C’est déjà le cas d’une nouvelle génération de réfrigérateurs, presque entièrement personnalisables. Leur façade est ainsi composée de panneaux interchangeables, dont l’utilisateur peut choisir la couleur et la finition afin qu’ils s’intègrent parfaitement dans n’importe quelle cuisine. Ils peuvent ensuite, à tout moment, être modifiés sans devoir changer de réfrigérateur. De la même manière, il est possible, ultérieurement, d’ajouter un module supplémentaire afin de bénéficier d’un espace de stockage supplémentaire. Après le réfrigérateur, d’autres appareils électroménagers profiteront de ce type d’évolutions.

Mais dorénavant, l’intelligence artificielle aussi va jouer un rôle de plus en plus important, en déterminant par exemple automatiquement les programmes les plus économes en énergie, selon la nature et la quantité de vêtements placés dans la machine à laver. Elle pourra même, le cas échéant, synchroniser plusieurs actions mettant en scène plusieurs appareils. Mais pour cela, ceux-ci ont besoin d’être connectés sur le Wi-Fi domestique.

C’est pour cela que Samsung annonce, que d’ici la fin 2023, la quasi-intégralité de sa gamme de produits électroménagers sera connectée, compatible Wi-Fi. L’idée est de pouvoir commander ses appareils à distance, via les applications mobiles dédiées, mais également de laisser la main à une intelligence artificielle afin qu’elle optimise leur utilisation en utilisant le moins d’énergie possible. Cela devrait permettre aux consommateurs de réduire sensiblement leur consommation d’énergie, sans intervention directe de leur part.

Pour Samsung, l’avenir est par conséquent à l’électroménager 100% connecté, qu’il s’agisse des réfrigérateurs, des lave-linges et des sèche-linges, des aspirateurs ou bien encore des fours.