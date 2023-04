Des anticorps fabriqués en laboratoire pourraient guérir de la fièvre jaune.

La fièvre jaune est une maladie due à un virus transmise par certains moustiques à l'homme. S'il existe un vaccin pour prévenir la maladie, actuellement aucun traitement n'est capable de la guérir. Pour y remédier, des chercheurs américains travaillent sur un remède qui guérirait la fièvre à partir d'anticorps fabriqués en laboratoire.

Chaque année, le virus de la fièvre jaune infecte 200.000 personnes dans le monde et en tue environ 30.000. Malgré l’existence d'un vaccin depuis les années 1930, la fièvre jaune reste endémique dans les zones tropicales et subtropicales d’Afrique et d’Amérique du Sud, où la couverture vaccinale est faible. Avec le changement climatique, la fièvre jaune risque d’être plus courante car le réchauffement devrait étendre les zones chaudes et humides, propices à la multiplication des moustiques qui propagent le virus. On estime que les décès liés à la fièvre jaune devraient augmenter de 25% d'ici 2050 en Afrique.