Des antibiotiques ou des pesticides naturels à base de chanvre ? Valbiom (Gembloux) se réjouit des résultats prometteurs de certaines molécules

"On a trouvé des molécules bactéricides. On a testé contre deux bactéries, le staphylocoque doré et Escherichia coli, une bactérie intestinale qui peut se révéler pathogène pour l’homme et on a obtenu des résultats intéressants".

Le chercheur a même obtenu des résultats plus prononcés via les molécules de chanvre, que via certains antibiotiques sur les souches qu’il a testées.

Certaines molécules issues des extraits des sommités (le haut de la plante) du chanvre ont donc des propriétés antibiotiques. "Certaines ont des propriétés antioxydantes, complète William Doncq, bioingénieur, chef de projet produits biosourcés chez Valbiom, des propriétés anti-inflammatoires, antifongiques, insecticides, acaricides, cicatrisantes, … On voit qu’il y a du potentiel dans ces molécules".

Après avoir testé les molécules en laboratoire, Nicolas Desoignies s’apprête à les tester sur les plantes. "D’ici trois ans à quatre ans, on peut envisager d’avoir un candidat à l’introduction d’un brevet européen, mais d’ici deux à trois ans, on peut envisager d’avoir des essais en champs sur des produits pilotes".

Les propriétés de ces molécules suscitent en tout cas de l’intérêt. A la journée d’information sur le sujet, des chercheurs, entrepreneurs liés au secteur du chanvre ou du bois, des entreprises liées aux produits phytosanitaires étaient présentes pour découvrir ce nouveau champ d’application du chanvre. "Il y avait même des Français venus d’Orange", se réjouit Valentine Doncq.