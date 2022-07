Des animaux et des dieux

Alexandrie : Futurs Antérieurs – exposition internationale en association avec le Palais des Beaux-Arts/Bozar (Bruxelles) et le MUCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée-Marseille) - revisitera la mégapole antique, en mettant en lumière son organisation urbanistique, politique et religieuse et les innovations scientifiques et pensées philosophiques qui firent d’Alexandrie l’un des hauts-lieux civilisationnels du monde antique.